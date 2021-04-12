Профицит бюджета России за январь - март составил 205,02 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета России в январе - марте 2021 года, по предварительной оценке, составил 205,019 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Дефицит бюджета РФ в январе - феврале предварительно составлял 645,05 млрд рублей.

Доходы бюджета за январь - март составили 5,299 трлн рублей, или 28,2% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете; расходы достигли 5,094 трлн рублей (23,7%, или 22,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 3,355 трлн рублей (или 27,5% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 1,33 трлн рублей (26,7%). Другие федеральные органы перечислили 614,487 млрд рублей (38,8%).