"Аэрофлот" 13 и 14 апреля продолжит полеты в Турцию по действующему расписанию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" 13 и 14 апреля продолжит выполнять полеты из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталью (два рейса в день) по действующему расписанию, при этом на рейсах из Турции перевозчик готов использовать более вместительные самолеты, чтобы увеличить число билетов для возвращающихся пассажиров.

"13 и 14 апреля 2021 года мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталью (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам, которые не смогут улететь в Турцию, будут предложены вынужденные условия обмена и возврата авиабилетов, добавили в авиакомпании.