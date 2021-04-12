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ОАЭ, Мальдивы, Сербия и Куба могут стать для туристов альтернативой Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также надеется на открытие Египта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что ОАЭ, Мальдивы, Сербия и Куба могли бы стать альтернативными направлениями для путешествий в условиях временной приостановки авиасообщения с Турцией.

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"Арабские Эмираты, Мальдивы, Сербия, <...> Куба - это те направления, которые теоретические могут рассматриваться как альтернативные в сложившейся ситуации", - сказала она в эфире телеканала "Дождь".

Ломидзе выразила надежду на открытие Египта, который также мог бы стать одним из популярных направлений.

Ранее на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. По ее словам, авиасообщение будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.

Теги
ТурцияОАЭЕгипетРоссияСербияМальдивы
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