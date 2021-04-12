Лавров: РФ активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA.

"Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - отметил министр.

Он подчеркнул, что позиция России в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. Москва продолжит выступать против "любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения". "На международных площадках, включая ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций. С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе", - заключил глава МИД РФ.