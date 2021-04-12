Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию при его аннулировании

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полная стоимость тура в Турцию не будет возвращена при его аннулировании. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24" .

"В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено и есть две четкие рекомендации: либо перенос, либо поиск альтернативного направления. <...> Аннулировать тур крайне невыгодно. В этом случае вы просто потеряете часть денег", - сказал он.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Ростуризм рекомендует туристам перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на более поздние даты или поменять направление отдыха.