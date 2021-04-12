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Структуры "Дело" и Росатома проработают условия экспорта биотоплива в Европу и АТР

Стороны намерены проработать условия сотрудничества при организации перевозок в том числе железнодорожным и морским транспортом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") и "Логистический центр ЯТЦ", дочерняя компания "Техснабэкспорт" (организация госкорпорации "Росатом") в рамках Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2021 заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере международных мультимодальных перевозок. Об этом говорится в сообщении "Техснабэкспорта".

"Стороны намерены проработать условия сотрудничества при организации перевозок различных грузов, в том числе железнодорожным и морским транспортом. На первом этапе фокус усилий будет направлен на обеспечение экспортных поставок биотоплива (древесных пеллет) из России в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог стандарта 1520. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело".

"Логистический центр ЯТЦ" - компания в контуре Росатома, которая обеспечивает потребность российских и зарубежных участников мирового энергетического рынка в логистических решениях, предлагая услуги по международному экспедированию грузов и полный комплекс услуг по транспортировке грузов "от двери до двери".

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