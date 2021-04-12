РСТ предупредил о рисках банкротств туроператоров из-за ограничения полетов в Турцию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ограничение полетов в Турцию стало тяжелым ударом для российского туристического бизнеса и может привести к уходу с рынка некоторых игроков, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Для туристов это большая потеря и очень обидно. А для туризма это новый тяжелейший удар. Бизнес по-прежнему остается в тяжелом кризисе, беспрецедентном, связанном с ограничениями на зарубежные полеты, и тут вдруг еще такая история. Сотни тысяч туристов сейчас теряют отдых, а туроператоры могут просто потерять бизнес в этой ситуации", - сказала Тюрина.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По данным аналитической службы АТОР, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей.

Реакция Ростуризма

Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, а также сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации "Турпомощь". Кроме того, Ростуризм изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.