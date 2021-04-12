Нидерланды заявили, что хотят найти взаимовыгодное решение по налоговому соглашению с РФ

ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Нидерланды намерены продолжить диалог с Россией по налоговому соглашению с целью поиска приемлемого для обеих сторон решения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь министерства финансов страны Ремко Раус в ответ на просьбу прокомментировать решение российского правительства о денонсации документа.

"Нидерланды рассматривают как нежелательные последние шаги РФ в процессе расторжения соглашения, - отметил он. - Вместе с тем мы попытаемся продолжить диалог с РФ для поиска решения, устраивающего обе стороны".

"Для того чтобы соглашение прекратило свое действие, Россия должна направить официальное уведомление Нидерландам, - добавил Раус. - Пока мы такого уведомления не получали".