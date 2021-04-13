Эксперты ВШЭ предупредили о риске роста числа неспособных претендовать на страховую пенсию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Повышение требований к трудовому стажу при начислении пенсий создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС) из-за растущей распространенности нестандартной и неформальной занятости россиян и низкого уровня оплаты их труда, так как все большее число граждан не сможет претендовать на страховую пенсию по старости, говорится в докладе "Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития", подготовленном ВШЭ (имеется в распоряжении ТАСС).

"Часть вызовов, связанная с рынком труда - растущая распространенность нестандартной и неформальной занятости, низкий уровень оплаты труда - находится за рамками пенсионной системы и не может быть решена инструментами пенсионной реформы. Вместе с тем, с учетом этих особенностей российского рынка труда, повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости", - говорится в докладе.

Этот фактор может усиливать социальную напряженность и создавать риски для достижения национальной цели по снижению бедности, указывают авторы доклада.

"Это в свою очередь, с одной стороны, создает риски для достижения национальной цели по снижению бедности, а с другой - противоречит стабильно высоким ожиданиям населения, что государство должно создавать условия для предотвращения бедности в старших возрастах и, следовательно, может усиливать социальную напряженность", - говорится в материалах ВШЭ.

"Решение об отмене индексации пенсии работающим пенсионерам, направленное на усиление страховых принципов в пенсионном обеспечении, также среди побочных следствий имеет снижение масштабов формальной занятости в старших возрастах (что противоречит политике активного долголетия) и более медленный рост доходов пенсионеров. А значит - более высокие риски недостижения национальной цели по снижению бедности", - говорится в докладе.