Россияне смогут получить налоговый вычет с расходов за фитнес в 2023 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

"Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова директора департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергея Смирницкого, который участвовал в одном из мероприятий фитнес-сообщества.

Уточняется, что к осени 2021 года будут готовы постановления правительства, определяющие порядок предоставления налоговых вычетов. Планируется зафиксировать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания. Также будет определен порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету. Представители фитнес-индустрии должны подавать соответствующие документы, заявки в территориальный орган власти в сфере спорта, который будет формировать заявки от регионов.

"Критерии для включения в перечень сегодня еще обсуждаются в рабочем порядке, но уже ясно, что основной вид экономической деятельности организации должен быть в области физической культуры и спорта. В числе критериев рассматриваются срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация персонала. Также будут учитываться традиционные ограничивающие факторы, такие как отсутствие задолженности по налогам, отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков. Дискуссионным параметром оценки является отсутствие жалоб на организацию, поданных в органы надзора или в судебном порядке", - привела пресс-служба слова Смирницкого.

Национальное фитнес-сообщество официально сотрудничает с Минспорта РФ с 2009 года. Сейчас в объединение входят 1,7 тыс. фитнес-клубов из 77 регионов РФ, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций.