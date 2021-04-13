"Ведомости": на авиаперевозки по маршрутам единой авиакомпании ДФО выделят 50 млрд рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания может получить более 50 млрд рублей из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям в 2021-2025 годах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию развития авиакомпании.

По данным издания, 2,66 млрд рублей планируется выделить для авиаперевозок по новым маршрутам в 2021 году, 7,5 млрд рублей - в 2022 года, 9,5 млрд рублей - в 2023 году, 13,9 млрд рублей - в 2024 году и еще 16,8 млрд рублей - в 2025 году.

Уточняется, что в эти объемы не включены действующие субсидии из бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), размер которых составляет 4 млрд рублей каждый год.

Как уточняют "Ведомости", единая дальневосточная авиакомпания создается путем объединения активов региональных авиапредприятий, основой холдинга станет компания "Аврора".

В Росавиации газете отметили, что в текущем году агентство распределит 2,3 млрд рублей на рейсы в ДФО. "Эти средства пойдут на субсидирование перевозок по 38 маршрутам в/из и внутри ДФО", - добавили в Росавиации.

Об авиакомпании

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", т. е. обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.

8 апреля вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать вопрос приобретения за счет федерального бюджета 45 российских воздушных судов SSJ-100, Ил-114-300, Л-410 и ЛМС "Байкал" с вводом их в эксплуатацию с 2021 года по 2025 год для единой дальневосточной авиакомпании.

В пресс-службе аппарата полпреда добавили, что субсидирование межрегиональных перевозок авиакомпании предполагается осуществлять в рамках действующей программы субсидирования региональных перевозок. Минтранс России запросил у правительства РФ 2,66 млрд рублей на субсидирование полетов на межрегиональных маршрутах. Вопрос финансирования находится на стадии проработки у двух федеральных министерств - Минтранса России (в части субсидирования авиаперевозок) и Минпромторга России (в части финансирования приобретения новых воздушных судов российского производства).

На данный момент разработана концепция авиакомпании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки на период до 2025 года. Определена маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.