Спрос на турпутевки среди россиян вырос на 29% за неделю

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Аналитики компании Qiwi сообщили о возросшем спросе на туристические путевки после объявления об открытии с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, сообщается в пресс-релизе компании.

По данным компании, с 1 по 7 апреля на 29% по сравнению с последней неделей марта вырос оборот в сегменте туристических путевок, в 22 раза по сравнению с первой неделей апреля прошлого года и на 30% превысил результаты аналогичного периода 2019 года. Средний чек составил 30 146 рублей (+64%). Пиковый день пришелся на 1 апреля, когда объем потраченных россиянами средств увеличился на 436% в сравнении с 25 марта 2021 года.

Кроме того, на 62% вырос оборот в категории бронирования гостиниц в период с 1 по 7 апреля 2021 года по сравнению с последней неделей марта, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 590%. В то же время число транзакций увеличилось на 107% в сравнении с концом марта и на 82% в сравнении с началом апреля прошлого года.

3 апреля стало пиковым днем по бронированию гостиниц, уточнили в компании. "За неделю оборот вырос на 674% в сравнении с 27 марта этого года. Рост был зафиксирован после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом стран с 1 апреля. Средний чек в этот период составил 11 950 рублей. Регионами - лидерами по обороту покупок стали Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область, Карелия, Санкт-Петербург", - добавили в Qiwi.

"Пока рано говорить о полном восстановлении рынка туризма, однако уже складываются позитивные предпосылки к этому. Открытие новых зарубежных направлений позитивно влияет на спрос россиян. Некоторые используют ваучеры за отмененные из-за пандемии туры для перебронирования сейчас, но с доплатой, так как рост курса валют привел к росту стоимости туров", - приводятся в пресс-релизе слова директора по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi Ришата Аббазова.

С 1 апреля Россия формально возобновила авиасообщение с Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.