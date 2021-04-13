Россия призвала страны объединиться для достижения Целей устойчивого развития

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия призывает мировое сообщество объединиться для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) 2030. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в видеообращении на мероприятии Экономического и социального совета (ЭКОСОС), посвященном финансированию развития.

"Важно не забывать, что во многих государствах мира люди продолжают испытывать страдания и по причинам, не связанным с COVID-19, - отметил он. - И с окончанием пандемии ситуация едва ли изменится. Поэтому призываем мировое сообщество объединиться в рамках глобального партнерства по реализации Повестки-2030".

Замглавы МИД напомнил, что "ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космическое пространство". "Космос был покорен. Но даже спустя более полувека человечеству все еще не удается найти решения куда более земных проблем: голода, нищеты, неграмотности, неравенства", - констатировал он.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить ЦУР 2030 в срок.