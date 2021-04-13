Bloomberg: Минфин США в новом отчете не будет включать КНР в список валютных манипуляторов

ТАСС, 13 апреля. Министерство финансов США в очередном полугодовом отчете не станет обвинять Китай в манипуляциях с валютами. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, документ будет составлен к четвергу, но неизвестно, когда ведомство его опубликует.

Собеседники агентства добавили, что Минфин планирует скорректировать критерии, в соответствии с которыми страны объявляют валютными манипуляторами. Если изменения вступят в силу, то список таких государств сократится почти вдвое.

В 2019 году предыдущая администрация Соединенных Штатов причислила КНР к валютным манипуляторам, но в январе прошлого года исключила страну из этого списка.

В декабре 2020 года Минфин США обвинил в валютных манипуляциях Вьетнам и Швейцарию. Bloomberg не уточняет, что ожидает эти страны в новом отчете.