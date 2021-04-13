В СФ предложили разрешить внесудебное банкротство тем, чей доход ограничивается пенсией

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа сенаторов разработала законопроект, который дает право на внесудебный порядок банкротства гражданам, единственным доходом которых является страховая пенсия. Документ, который во вторник будет направлен для отзыва в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, член этого комитета Алексей Синицын, а также член комитета палаты по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

"Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если единственным доходом гражданина является страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности и (или) страховая пенсия по случаю потери кормильца и размер таких доходов не превышает в месяц двух величин прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", - говорится в законопроекте.

Как уточнил ТАСС сенатор Кутепов, реализация данного предложения создаст дополнительные условия, при которых граждане также смогут пользоваться процедурой внесудебного банкротства, что позволит применить ее к большему числу случаев.

Сейчас внесудебный порядок банкротства граждан предполагает, что физлица могут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. При этом общая задолженность заемщика перед кредиторами должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а общая сумма накоплений на счетах в банках не должна превышать 50 тыс. рублей. Законопроект затрагивает и эти условия - сенаторы предлагают увеличить верхний порог возможной задолженности до 1 млн рублей.

"Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого заявления совокупный размер его денежных обязательств и (или) обязательных платежей составляет не более одного миллиона рублей, при этом размер денежных обязательств, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от просрочки основного должника, составляет не менее пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей, а размер обязанностей по уплате обязательных платежей составляет не более пятисот тысяч рублей", - подчеркивается в документе.

О банкротстве физлиц

Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 года. Начать процедуру банкротства может любой человек, задолженность которого достигла полумиллиона рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней. Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы - налоговики, банки, а также другие граждане, которым человек задолжал. С 1 сентября 2020 года в РФ разрешен внесудебный порядок банкротства граждан.