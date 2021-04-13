Ozon планирует купить "Оней банк"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания Ozon заключила договор о приобретении "Оней банка" у Совкомбанка, следует из сообщения интернет-площадки, опубликованного во вторник.

По данным компании, ожидаемая стоимость сделки не превысит $10 млн, окончательная сумма будет зависеть от стоимости активов "Оней банка" на дату закрытия сделки. Кроме того, одобрить сделку должен Банк России. Покупка банка позволит Ozon расширить спектр и повысить качество продуктов финансовых услуг. Это предоставит возможность увеличить вовлеченность покупателей компании, привлечь больше продавцов на рынок Ozon, окажет содействие монетизации всей платформы, а также увеличит общий адресный рынок компании.

"Приобретение банка позволит Ozon реализовать наше видение продукта в финтехе. Наша цель состояла в том, чтобы приобрести актив, который можно было бы интегрировать в наш финтех-бизнес целесообразно и эффективно. Кроме того, прозрачность и надежность цели приобретения были ключевыми критериями для Ozon при заключении данной сделки. Совкомбанк - наш давний партнер, и мы уже несколько лет имеем конструктивные деловые отношения, развивая продукты B2B и B2C. Эта сделка даст нам дополнительную гибкость в запуске финансовых услуг для наших клиентов и продавцов на рынке. Это включает в себя более быстрые платежные услуги с более низкими комиссиями", - приводятся в релизе слова вице-президента по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапяна.

В конце прошлого года Совкомбанк приобрел 100% акций ООО "Оней банк" в России.

ООО "Оней банк" - кредитная организация со 100%-ным иностранным капиталом, в основном банк оказывает финансовые услуги физическим лицам. На начало ноября 2020 года активы банка по РСБУ составили 1,7 млрд рублей.

Ozon - российская онлайн-платформа для электронной коммерции, на которой представлены около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. В конце 2020 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Основными акционерами Ozon являются ПАО АФК "Система" и Baring Vostok.