Власти Чукотки в 2021 году направят более 27 млн рублей на поддержку овощеводов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Овощеводы, работающие на Чукотке и прошедшие специальный конкурсный отбор, получат в 2021 году субсидии на общую сумму более 27 млн рублей. Поддержка аграриям предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа", сообщила ТАСС во вторник начальник финансово-экономического управления департамента сельского хозяйства и продовольствия округа Ольга Шубина.

"Мы завершили прием заявок на получение субсидии от овощеводов, претендующих на возмещение расходов после оплаты тепло- и энергоресурсов. Сегодня состоится заседание по отбору кандидатов на получение господдержки, следующий этап - выдача субсидий аграриям, которым необходимо обновление материально-технической базы сельхозпредприятий. Всего в 2021 году на эти целы из окружного бюджета выделены более 27 млн рублей", - сказала Шубина.

Она добавила, что заявители на получение субсидии должны соответствовать ряду требований. У них должны быть собственные или арендованные земельные участки и теплицы на территории Чукотки. Для тех, кто не первый год занимается развитием овощеводства, также есть особые критерии. Например, выручка от реализации овощей по сравнению с прошлым годом должна быть больше хотя бы на 4%, а численность работников сохранена. В прошлом году финансовую поддержку по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа" получили три тепличных хозяйства полуострова.

Стоимость овощей на Чукотке, как и стоимость продовольственной корзины в целом, самая дорогая в стране. Местные аграрии работают только на внутренний рынок, поставляя жителям округа свежую зелень, огурцы, помидоры, сладкий и острый перец. Выращивание овощей в открытом грунте из-за климатических особенностей на Чукотке не производится.