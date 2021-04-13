Роспотребнадзор в 2020 году изъял 23 тонны некачественных кондитерских изделий

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил об изъятии в 2020 году 23 тонн некачественных кондитерских изделий, в 2019 году было изъято 119 тонн такой продукции. Об этом во вторник сообщает на сайте ведомства.

"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 23 т кондитерских изделий проб (за 2019 год - 119 т)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих установленным требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за 2020 год составил 0,02%, в 2019 году таких проб не было обнаружено. Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 2020 год составил 3,6% (против 3,7% в 2019 году). По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям - 3,3% проб (за 2019 год - 3,05%), добавили в Роспотребнадзоре.

Всего в 2020 году по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям специалистами Роспотребнадзора исследовано более 75 тыс. проб кондитерских изделий.