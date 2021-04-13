Росрыболовство прогнозирует вылов лососей на Камчатке в 2021 году в объеме 359 тыс. тонн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство прогнозирует добычу лососей на Камчатке в 2021 году в объеме 359 тыс. тонн, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе ведомства.

"Основным промысловым регионом в лососевую путину 2021 года будет Камчатский край, где прогнозируется освоить около 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По первоначальному прогнозу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, возможный объем добычи лососей на Дальнем Востоке России в 2021 году составит 459,3 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве рыбного хозяйства ТАСС сообщали, что, по прогнозам, в 2020 году на Камчатке должны были выловить около 230 тыс. тонн лосося. Однако из-за слабых подходов рыбы на восточном побережье не удалось выловить рыбы столько, сколько прогнозировалось. В некоторых местах по этой причине власти раньше обычного закрыли промысел, а также ввели ограничения на вылов.