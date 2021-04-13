Объем внешней торговли Китая за январь - март вырос на 38,6%

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая за январь - март текущего года вырос в годовом исчислении на 38,6%, составив $1,3 трлн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился на 49%, до $709,97 млрд. Импорт вырос на 28%, до $593,62 млрд.

Положительное сальдо Китая за первый квартал составило $116,35 млрд, увеличившись почти в девять раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В 2018 году товарооборот КНР вырос на 12,6%, составив $4,62 трлн, в 2019-м сократился на 1% (до $4,57 трлн), а в 2020-м снова вырос на 1,5%, до $4,64 трлн.

Торговля с Россией

Товарооборот России и Китая с января по март включительно вырос в годовом исчислении на 15,4%, составив $29,26 млрд. Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за три месяца вырос на 42,7% и составил около $13,06 млрд. Импорт российских товаров и услуг уменьшился на 0,1%, до $16,2 млрд.

Положительное сальдо России за январь - март составило $3,14 млрд, уменьшившись на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2018 году увеличился на 27,1%, превысив $107 млрд, в 2019-м - на 3,4% (до $110,75 млрд), а в 2020-м в связи с пандемией коронавируса сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).

Торговля с США

Товарооборот Китая и США с января по март включительно вырос в годовом исчислении на 73,1%, составив $165,72 млрд. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 74,7%, до $119,18 млрд. Импорт американской продукции повысился на 69,2%, до $46,54 млрд.

Положительное сальдо Китая за первый квартал составило $72,64 млрд, увеличившись на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. В 2020-м объем торговли двух стран увеличился на 8,3% (до $586,72 млрд), положительное сальдо Пекина выросло на 7%, составив $316,9 млрд.