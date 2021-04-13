Южнокорейский экспорт автомобилей в I квартале вырос на 17%

СЕУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Республика Корея в первом квартале 2021 года экспортировала 555 тыс. автомобилей, что почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это третий по величине квартальный показатель в истории страны, сообщило во вторник министерство торговли, промышленности и энергетики.

По его данным, в стоимостном выражении экспорт увеличился за тот же период на 31,5%, составив $11,9 млрд. Рост зарубежных поставок в первом квартале достигнут благодаря показателям января и февраля. В марте экспортировано 203,8 тыс. машин, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в стоимостном выражении продажи увеличились на 15,3%, составив $4,4 млрд благодаря значительному росту продаж моделей премиум-класса.

В марте в стране было произведено 333,8 тыс. автомобилей, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На внутреннем рынке реализовано 171,3 тыс. машин - на 0,9% меньше, чем в прошлом году, отмечает министерство.