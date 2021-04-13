Аналитики сообщили, что выручка фитнес-индустрии в марте вышла на допандемийный уровень

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Выручка рынка физкультурно-оздоровительных услуг в России в марте 2021 года составила порядка 15,4 млрд рублей, что сопоставимо с допандемийным показателем выручки в марте 2019 года. При этом за весь первый квартал выручка индустрии оказалась ниже показателя января-марта 2019 года на 10%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ).

"В целом разница в заработке фитнес-клубов за первый квартал 2021 года по сравнению с первым кварталом докризисного 2019 года составила 10%. В январе игроки недополучали 10-15% выручки (до 2,5 млрд рублей), в феврале - 5-10% (до 1,46 млрд рублей), а в марте разрыв сократился до нуля, и выручка в абсолютных цифрах составила порядка 15,4 млрд рублей", - говорится в материалах ассоциации.

АОФИ также отмечает, что показатели посещаемости постепенно стабилизируются - за первый квартал 2021 года посещаемость оказалась ниже докризисных показателей в среднем на 10%. В числе трендов первого квартала 2021 года ассоциация называет рост спроса на клубные карты с коротким сроком действия, которые стали более актуальными, чем годовые абонементы, на фоне ковидных ограничений и снижения доходов в результате экономического кризиса, а также рост процента персональных тренировок в общем объеме продаж.

В числе негативных факторов первого квартала 2021 года, влияющих на игроков рынка, эксперты АОФИ отмечают большую расходную часть фитнес-клубов (выросла на 15-20%). Высокий процент расходов связан, в первую очередь, с необходимостью выплачивать отложенные платежи по аренде и кредиты.

"На рост спроса в первом квартале повлияло несколько факторов, в том числе сезонность. Февраль, март и апрель являются высокими сезонами в индустрии. Другим стимулом роста стал спад пандемии, который привел к оживлению на рынке фитнес-услуг. Люди постепенно начинали возвращаться к привычному образу жизни и занятиям, в том числе и к фитнесу. Забота о своем здоровье и здоровый образ жизни на фоне пандемии стали для многих людей более значимыми, чем раньше, - сообщила глава АОФИ Ольга Киселева. - Во втором квартале первостепенной для игроков индустрии станет задача повышения прибыли. Спрос на физкультурно-оздоровительные услуги растет, и это дает нам надежду на то, что и доходы клубов будут расти".