"Ъ": Минпромторг разработал модель поддержки спроса на российскую электронику в автопроме

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует выделять автоконцернам субсидии в объеме 4 млрд рублей ежегодно в качестве господдержки за установку каждого электронного компонента в их машину. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанную министерством модель господдержки развития автоэлектроники РФ.

Как уточняет издание, автоконцерны для получения субсидии обязуются за пять лет достичь использования не менее 70% российской электроники в конечной продукции и 90% при оказании услуг потребителям.

Также субсидии в размере до 1,5 млрд рублей будут выделены производителям электроники, если они дают обязательства по количеству вновь создаваемых или модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест, а также по результатам интеллектуальной деятельности и экспорта.

В Минпромторге отметили, что в 2021 году на данные цели планируется выделить 3 млрд рублей.

По данным издания, под электронными компонентами ведомство имеет ввиду электронные блоки активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также иную телематику, включая модули ГЛОНАСС.

В Минпромторге предположили, что поддержка внедрения российской электроники в серийно выпускаемые машины будет обеспечена за счет компенсации до 50% затрат на закупку и внедрение российской электроники и компенсации до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) при создании модулей и электронной компонентной базы. В министерстве подчеркнули, что автоконцерны получат основную выгоду от роста локализации, что приведет к увеличению компенсаций утильсбора.