Профицит бензина на российском рынке достиг 10-12%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Производство автомобильного бензина в России превысило внутренний спрос на 10-12%, сообщил во вторник заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

"Если по дизелю у нас профицит двукратный - то есть мы производим вдвое больше, чем потребляем, - то по бензину профицит составляет 10-12%", - сказал он.

По словам Сорокина, профицит бензина на рынке РФ необходимо увеличивать. "Наша задача - обеспечить рынок достаточным количеством нефтепродуктов, чтобы любые сценарии спроса на бензин были удовлетворены", - добавил замминистра.

Ранее Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК) сообщило, что запасы бензина в РФ на 6 апреля 2021 года увеличились на 0,9% по сравнению с 30 марта и достигли 1,695 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 4,3% - до 2,709 млн тонн.

Кроме того, правительство РФ рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн.