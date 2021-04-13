Новая Зеландия первой в мире примет закон о влиянии климата на бизнес

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Новая Зеландия станет первой страной в мире, где финансовые компании должны будут сообщать о влиянии изменения климата на свой бизнес и объяснять, как они будут управлять рисками и возможностями, связанными с климатом. Об этом во вторник заявил министр торговли Новой Зеландии Дэвид Кларк.

"Став первой страной в мире, принявшей подобный закон, мы имеем возможность продемонстрировать настоящее лидерство и подготовить почву для того, чтобы другие страны сделали обязательным доступ к информации, касающейся влияния климата на экономику", - цитирует министра агентство "Синьхуа".

Законопроект о поправках, предусматривающий раскрытие информации, связанной с климатом, был внесен в парламент и на этой неделе пройдет первое чтение.

Министр по изменению климата Джеймс Шоу в свою очередь заявил, что закон стал еще одним шагом на пути к процветающему будущему Новой Зеландии. "Требование к финансовому сектору раскрыть последствия изменения климата поможет предприятиям выявить виды производства с высоким уровнем выбросов в атмосферу и сообщать о внедрении новых низкоуглеродных технологий", - сказал Шоу.

Законопроект сделает обязательным раскрытие информации, связанной с климатом, примерно для 200 организаций в Новой Зеландии, включая большинство листинговых эмитентов, крупные банки, лицензированных страховщиков и менеджеров инвестиционных схем. Он требует, чтобы раскрытие информации производилось в соответствии с климатическими стандартами, которые вскоре предстоит принять в Новой Зеландии. Управление по финансовым рынкам будет нести ответственность за независимый мониторинг и обеспечение соблюдения новых стандартов отчетности.