В Госдуме попросили "Аэрофлот" пересмотреть правила провоза животных в салоне

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") во вторник обратился к гендиректору авиакомпании "Аэрофлот" Михаилу Полубояринову с просьбой пересмотреть правила провоза животных в салоне самолета. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Просим рассмотреть возможность в правилах ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" установить более гибкий подход к весу животных, разрешенных к провозу в салоне воздушного судна, принимая во внимание длительность выполняемого рейса, тип воздушного судна, учитывая пространство между пассажирскими креслами, при этом увеличив верхний предел по весу животного вместе с контейнером, разрешенный к перевозке", - отмечается в запросе.

Как отмечает депутат, в комитет поступают обращения граждан, которые обеспокоены ситуацией с обеспечением безопасности и надлежащим содержанием животных при авиаперевозках. При этом, подчеркивает Бурматов, комитет поддерживает меры, которые "Аэрофлот" принимает для обеспечения безопасности при перевозке животных самолетом. Однако, как напоминает депутат, по правилам авиакомпании вес животного вместе с переноской для перевозки в салоне должен составлять не более 8 кг, что "является достаточно серьезным ограничением".

"В то же время перевозка животных не в багажном отсеке, а в салоне воздушного судна позволяет владельцам следить за безопасностью животного и его надлежащим содержанием", - отмечается в документе.

Кроме того, депутат просит "Аэрофлот" рассмотреть возможность перевозки на бортах самолетов собак, относящихся к брахицефальным породам.