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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,3%

Индекс РТС поднялся на 0,42%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг уровня 3533,3 пункта, индекс РТС поднялся на 0,42% - до 1438,56 пункта.

К 10:15 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3525,42 пункта (+0,08%), индекс РТС рос на 0,1% - до 1433,91 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличивается на 0,6% - до $63,66 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,54% и торгуется на уровне $60,02 за баррель.

 

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