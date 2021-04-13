Минэнерго инвестирует 800 млрд рублей в установки вторичной переработки нефти

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минэнерго России заключило с НПЗ соглашения о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. В результате дополнительно будут реконструированы и введены в эксплуатацию 30 установок вторичной переработки нефти и вторичных установок, сообщает Минэнерго.

"В рамках соглашений нефтяными компаниями запланированы ввод и реконструкция 30 технологических установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйств", - говорится в сообщении.

Планируемый объем инвестиций с 2019 по 2026 год составит около 800 млрд руб. Инвестсоглашения также позволят увеличить производство автомобильного бензина на 3,6 млн тонн в год, нарастить выпуск дизельного топлива на 25 млн тонн в год. В течение 2021 года ожидается заключение еще ряда соглашений.

Соглашения были подписаны с Московским НПЗ, Омским НПЗ, "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезом", Афипским НПЗ, "Орскнефтеоргсинтезом", Новошахтинским заводом нефтепродуктов, "Танеко", Ильским НПЗ, предприятием "Газпром нефтехим Салават", Новокуйбышевским НПЗ, Сызранским НПЗ, Туапсинским НПЗ, Комсомольским НПЗ и Антипинским НПЗ.

Минимальный срок действия таких инвестсоглашений с нефтеперерабатывающими заводами ограничен 1 января 2031 года.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о новых стимулирующих мерах для НПЗ. В частности, он предполагает введение дополнительного инвестиционного коэффициента в размере 1,3 к ставке обратного акциза для тех заводов, которые заключат инвестсоглашения с Минэнерго на сумму не менее 30 млрд руб.