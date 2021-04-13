"Яндекс" добавил в приложение умную камеру

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" добавил в свое приложение умную камеру, которая в реальном времени может распознавать объекты и переводить тексты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В приложении "Яндекс" теперь есть умная камера: в ней объединились технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. Камера умеет в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив. А еще - переводить текст и сканировать документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если навести камеру на что-то, то она сможет отметить объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продается, или выяснить, как называется растение, порода собаки, памятник архитектуры и др.

"Приложение поможет перевести надпись на незнакомом языке. Если направить на нее камеру, "Яндекс" тут же переведет ее с помощью "Яндекс.Переводчика". Переведенный текст появится поверх изображения. Это удобно, если нужно понять, что написано на этикетке или, скажем, на указателе. В приложении также есть сканер: он позволяет сделать цифровую копию любого документа, будь то паспорт или диплом", - поясняют в компании.

В основе умной камеры лежат технологии компьютерного зрения. С их помощью камера выделяет на изображении отдельные объекты и распознает их. Для этого используются нейронные сети, обученные на огромном числе примеров. Также технологии компьютерного зрения позволяют найти и распознать надпись на картинке, которую нужно перевести. Умная камера доступна в приложении "Яндекс" для iOS и Android.