Производство композитных деталей для Ferrari запустили в московском "Технополисе"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - научно-производственное объединение "Композит" - запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт", - сказал Прохоров.

Как отметил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев, компетенции резидента позволяют разрабатывать решения с применением композитных материалов, предоставлять услуги по проектированию и выпуску мелких и крупных серий продукции. Инвестиционный проект, который "НПО Композит" реализует в статусе резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с 2020 года, охватывает период в 10 лет и предусматривает вложения в площадку более 80 млн рублей. Отраслями применения выпускаемой продукции выступают автопром, судостроение, робототехника, аэрокосмическая промышленность - те сферы, где требуется облегчение веса конструкций и особая прочность деталей.

"Новая продукция адресована официальным дилерам мировых автоконцернов. В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества", - уточнил генеральный директор НПО "Композит" Михаил Филимонов.