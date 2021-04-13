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Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока - 2"

Природоохранная организация просит суд Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в германских водах
© Bernd Wuestneck/dpa via AP

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Дойче умвельтхильфе") требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространила во вторник эта организация.

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"Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства "Северного потока - 2". Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее <...> Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что на данный момент "строительные работы в германских водах невозможны". В суде Гамбурга в ответ на запрос ТАСС пока не ответили, как долго будет рассматриваться иск.

Речь идет об укладке 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Изначально регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года. Экологи его оспорили днем позже. BSH отклонило этот протест 1 апреля, подтвердив итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале года разрешение.

Экологи в актуальном пресс-релизе отмечают, что ведомство, вынося прежние решения, в недостаточной степени учло климатический аспект.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.

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