Стоимость биткойна впервые достигла $62 тыс.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,34% - до $62,394 тыс. за единицу, свидетельствуют данные портала CoinDesk на 11:21 мск.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 11:24 мск биткойн продолжил рост, достигнув $62,525 тыс. за единицу (+2,67%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".