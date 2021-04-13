В туриндустрии РФ сообщили о 30 тыс. россиян в Турции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 30 тыс. российских туристов находится в Турции, сообщил на онлайн-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

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"Около 30 тыс. человек находится в Турции, по нашей оценке", - сказал он.

Порядка 500 тыс. организованных туристов не смогут отправиться в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, сообщил Игнатьев.

"Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тыс. человек", - сказал он.