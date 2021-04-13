{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В туриндустрии РФ сообщили о 30 тыс. россиян в Турции

Порядка 500 тыс. туристов не смогут отправиться в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, отметил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев
© REUTERS/Umit Bektas

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 30 тыс. российских туристов находится в Турции, сообщил на онлайн-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

На эту тему
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"Около 30 тыс. человек находится в Турции, по нашей оценке", - сказал он.

Порядка 500 тыс. организованных туристов не смогут отправиться в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, сообщил Игнатьев.

"Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тыс. человек", - сказал он.

Теги
ТурцияРоссия
Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока - 2"
Природоохранная организация просит суд Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в германских водах
Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока - 2"
Читать полностью