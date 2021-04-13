Минцифры переведет вузы на российский софт

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана на отечественное программное обеспечение (ПО) повторят и в других вузах страны. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

На данный момент Минцифры совместно с Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана и подведомственным министерству ФГАУ НИИ "Восход" реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования на базе вуза.

"Это первый масштабный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и высшего образования, он проходит в беспрецедентно короткие сроки - до 1 августа текущего года должен быть готов механизм перевода и обеспечено его выполнение. <…> Предполагается, что пилот по импортозамещению в сфере высшего образования далее сможет быть масштабирован на другие отечественные вузы", - сказал он.

Для проведения пилота сформирован проектный офис. Минцифры, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГАУ НИИ "Восход" провели предварительный анализ возможности использования существующих в МГТУ программных продуктов на базе отечественных операционных систем. Речь идет о двух группах программного обеспечения: обеспечивающее учебную деятельность и используемое в учебном процессе. Это антивирусы, браузеры, справочные системы, ПО для работы с графикой, офисное, наукоемкое инженерное ПО, которое используется для подготовки студентов. Чернышенко отметил, что сейчас Минцифры совместно с этим вузом подготовит дорожную карту по адаптации наукоемких инженерных программных продуктов, а также методические рекомендации по переходу на отечественную программную платформу.

"Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке", - прокомментировал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

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