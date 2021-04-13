В посольстве РФ заявили, что трудностей с возвращением россиян из Танзании не будет

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Российские туристы, находящиеся сейчас в Танзании, не будут испытывать никаких трудностей с возвращением на родину в связи с решением о приостановке авиасообщения между РФ и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявили ТАСС во вторник в посольстве РФ в Объединенной Республике Танзания.

"Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы, - заявил сотрудник российской миссии. - Мы внимательно отслеживаем ситуацию". По словам дипломата, никто из находящихся в Танзании российских граждан не обращался за помощью в посольство РФ в связи с предстоящей приостановкой полетов.

Между тем в Совете по туризму Танзании заявили ТАСС, что в стране сейчас находятся около 15 тыс. туристов из России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты острова Занзибар в Индийском океане", - заявил сотрудник совета Шеир Иаф. Согласно полученной ТАСС информации, сейчас рассматривается вариант, когда самолеты по чартерным рейсам будут прибывать в Танзанию без пассажиров и увозить на родину российских туристов по купленным ими заранее билетам.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила 12 апреля, что авиасообщение между Россией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. По ее словам, это решение принято "на основании анализа эпидемиологических данных". Она добавила, что правительство будет внимательно следить за обстановкой, и если ситуация в Танзании стабилизируется, то граждане будут оперативно проинформированы о возможности покупать туры в это государство.

Новая волна COVID-19 в Восточной Африке

В регионе Восточной Африки, где расположена Танзания, сейчас зафиксирована новая волна коронавируса. В самой Танзании с апреля 2020 года прекращен подсчет заболевших коронавирусом, что вызывает повышенную озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта. Согласно официальной версии, он умер из-за проблем с сердцем, однако лидер танзанийской оппозиции Тунди Лису, который первым еще 10 марта сообщил о заболевании Магуфули коронавирусом, продолжает настаивать на его смерти от COVID-19.

Приведенная 19 марта к присяге в качестве главы государства бывшая вице-президент Танзании Самия Хасан Сулуху уже заявила, что власти рассматривают возможность закупки вакцины от ковида для борьбы с этим заболеванием.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что недостаточные меры по противодействию коронавирусу в Танзании могут вызвать его неконтролируемое распространение в регионе. Так, в соседней с Танзанией Кении началась третья волна коронавируса. Выступая 26 марта по национальному телевидению президент Кении Ухуру Кениата заявил, что число новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось по сравнению с началом года в семь раз. Он предупредил, что пик новой волны придется на конце апреля.

Экстренные меры по сдерживанию роста числа новых заболевших COVID-19 принимаются и в граничащей с Танзанией на юге Республике Мозамбик. В столице страны Мапуту и в административных центрах всех провинций на минувшей неделе был введен комендантский час для противодействия коронавирусу.