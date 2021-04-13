Мишустин: экономика России прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам

"Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше наших граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, и он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления. Даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю", - заявил он в своем обращении к участникам XXII Апрельской международной научной конференции, которая открывается в Москве во вторник.

Говоря о самой конференции, Мишустин отметил, что на этой площадке "идет содержательный и открытый диалог, обмен мнениями и научными идеями, обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой, обществом".

В центре внимания участников мероприятия, по словам премьера, будут вопросы, которые касаются самых разных областей: макроэкономики, цифровизации, здравоохранения и развития городской среды, демографии, рынка труда, кибербезопасности, а также вопросы развития Арктической зоны.

"Все они так или иначе касаются жизни наших граждан. И такие форумы позволяют рассмотреть различные варианты возможных решений, найти оптимальный путь для дальнейшего развития страны. Правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. Предложения, которые сегодня прозвучат, будут рассматриваться в рамках нашей совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России", - заключил председатель правительства.