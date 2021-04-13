ОНФ попросил Белоусова разобраться с юридическими проблемами, стоящими перед самозанятыми

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили многочисленные юридические проблемы, с которыми приходится сталкиваться самозанятыми гражданам, и попросили первого вице-премьера Андрея Белоусова разобраться с этими вопросами. Соответствующее письмо (имеется в распоряжении ТАСС) было направлено ОНФ первому заместителю председателя российского правительства.

"Просим поручить профильным органам исполнительной власти проанализировать выявленные в ходе анализа судебной практики проблемы регулирования деятельности самозанятых и, в случае необходимости, внести необходимые изменения в законодательство для обеспечения дальнейшего развития института самозанятости", - говорится в письме.

В ОНФ уточнили, что эксперты изучили более 100 решений судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также актов Конституционного суда РФ.

Проблемы самозанятых

В ОНФ отмечают, что в законодательстве нет четкого определения категории "самозанятый", из-за этого неясно, следует ли применять нормы о самозанятых граждан к адвокатам и нотариусам.

"Споры самозанятых с их контрагентами - юридическими лицами по существу являются предпринимательскими, поскольку связаны с осуществлением обеими сторонами деятельности, направленной на систематическое получение дохода. Вместе с тем арбитражные суды, созданные специально для разрешения экономических (предпринимательских) споров, самозанятым недоступны", - отмечается в документе.

Также, по данным Народного фронта, потеря самозанятым дохода в период пандемии не рассматривается судами как достаточное основание для предоставления рассрочки исполнения решения суда. Еще одна проблема связана с тем, что справки из приложения "Мой налог" о заработке самозанятого не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов гражданина.

В письме отмечается, что самозанятые не могут выдавать документы, предусмотренные трудовым законодательством, что может вести к неблагоприятным последствиям. В частности, эксперты ссылаются на случай, когда в одном из регионов самозанятый гражданин поселился в гостинице в период пандемии. При этом гостиница нарушила постановление губернатора, разрешающее заселять граждан только "по предъявлении командировочных документов". "Заселенный же являлся самозанятым, поэтому в принципе не мог иметь командировочного удостоверения. Несмотря на это, на организацию был наложен штраф", - отмечается в документе.

Еще одно обстоятельство, требующее разъяснения, связано с тем, что в уголовном процессе самозанятость обвиняемого может быть истолкована как "несвязанность определенным местом работы". Это, в свою очередь, является одним из оснований избрания и продления меры пресечения в виде содержания под стражей.