В Кремле не исключают, что Россию могут отключить от западных платежных систем

"Мы можем с уверенностью констатировать одно. Что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России, - сказал во вторник журналистам представитель Кремля. - Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего".

По словам Пескова, лучшим способом хеджирования всех рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности. "То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее и тому подобное, - добавил он. - Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир".

"Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем. Он подчеркнул, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. РФ продолжит выступать против "любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения".