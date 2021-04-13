Власти в регионах будут устанавливать розничные цены на газ в баллонах с учетом доставки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила новый приказ, который вводит методику установления розничных цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), поставляемые населению в баллонах для бытовых нужд, региональными властями. На прошлой неделе правительство своим постановлением уже ввело госрегулирование конечных цен на бытовой газ, говорится в сообщении ФАС.

Розничные цены на газ в баллонах для населения устанавливались дифференцированно в зависимости от способа поставки. При этом стоимость доставки до потребителя устанавливалась по соглашению сторон, то есть между покупателем и продавцом. Однако в 2020 году ФАС зафиксировала множественные жалобы от властей регионов на то, что стоимость газа в баллонах для населения выросла на 40-50%, служба провела проверку по этому поводу. Для стабилизации ситуации с ценами правительство в феврале этого года по предложению ФАС ввело госрегулирование цен на этом рынке.

Новый приказ ФАС, который вступит в силу 23 апреля, продолжает эту инициативу и уже утверждает методику, по которой региональные органы исполнительной власти "будут утверждать розничные цены на СУГ, реализуемый населению для бытовых нужд в баллонах", говорится в сообщении ФАС. В службе убеждены, что новый документ "позволит снизить стоимость доставки бытового газа в баллонах до конечных потребителей, а также защитить население от необоснованного роста платы за него".

С начала этого года стоимость СУГ на бирже несколько раз достигала исторических пиков на фоне снижения объемов предложения и роста спроса, в том числе из-за аномально холодной зимы. В марте правительство РФ повысило нормативы по продаже топлива на бирже, в том числе бензинов и СУГ. С этого момента цена СУГ на бирже стабилизировалась.