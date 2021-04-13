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Пандемия COVID-19

В Кремле заявили, что ограничения на полеты в Турцию не имеют политической подоплеки

Ситуация связана исключительно со вспышкой заболеваемости ковидом в республике, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости ковидом в республике. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, не имеет", - ответил представитель Кремля на вопрос, имеют ли данные ограничения политическую подоплеку, в том числе связанную с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по украинской тематике.

"Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции", - подчеркнул Песков.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию. К данному моменту регулярные рейсы в Турцию выполняют восемь российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Nordwind, Utair (единственный перевозчик, летающий не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Грозного), Azur Air и "Уральские авиалинии".

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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