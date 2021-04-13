Более 70% рынка промаркированных лекарств в РФ приходится на российское производство

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 70% российского рынка промаркированных препаратов были произведены фармацевтическими компаниями на территории России. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Благодаря системе маркировки "Честный знак" стало возможным отслеживать ситуацию на рынке в реальном времени и оценивать уровень отечественного производства в фармацевтической промышленности. В обороте, по данным "Честного знака", находится более 3,2 млрд упаковок, из них на продукцию фармацевтических предприятий, находящихся в России, приходится 2,3 млрд лекарств. Это 71,5% рынка. Соответственно, 28,5% - импортные препараты", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак". Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.