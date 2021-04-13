Итальянский Институт Спалланцани и Центр Гамалеи начали совместные исследования вакцин

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщил журналистам во вторник директор римского института профессор Франческо Вайя, в рамках этого сотрудничества будут проводиться исследования российской вакцины "Спутник V".

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"Сегодня мы подписали меморандум о научном сотрудничестве", - сказал Вайя.

Научные исследования российской вакцины "Спутник V", в том числе в сочетании с другими вакцинами от коронавируса, начнутся после одобрения протокола исследований Итальянским агентством по лекарствам (Aifa), сообщил Вайя.

"Сегодня мы подписали важнейший меморандум о научном сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После всех бюрократических процедур прибудут российские коллеги. Мы в ближайшее время подадим в Aifa научный протокол исследований для одобрения", - сказал Вайя.

При этом он добавил, что получил заверения в Aifa в заинтересованности поддержать данное исследование.

В исследованиях "Спутника V" в Италии примут участие 600 человек, получивших первую дозу AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

Исследование "Спутника V" в Италии сможет начаться после одобрения итальянского регулятора.