В Северной Осетии на поддержку малого и среднего бизнеса направят 154,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2021 году на поддержку и развитие малого, среднего предпринимательства 154,5 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев на заседании правительства региона.

"В 2021 году на поддержку и развитие малого, среднего предпринимательства будет направлено 154,5 млн рублей, из которых 40,6 млн рублей - из федерального бюджета", - сказал Томаев.

Средства выделяются в рамках государственной программы республики "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020-2024 годы и по программе инвестиционной деятельности.

Кроме того, 36,7 млн рублей будет направлено на реализацию профильных мероприятий центров "Мой бизнес", 3,9 млн рублей - на продолжение реализации инвестиционного проекта по закладке сада фундука на 200 га.

Также на 16,1 млн рублей увеличены субсидии фонду выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии на организацию фестиваля осетинских пирогов и продвижение туристического потенциала республики. 27,5 млн рублей будут направлены на мероприятия по популяризации и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.