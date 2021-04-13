Спрос на билеты в курортные страны вырос на фоне ограничения полетов в Турцию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Поиски авиабилетов в Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу на фоне новостей об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытия Танзании увеличились на 55-98%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

"Aviasales фиксирует увеличение поисковых запросов по следующим направлениям: Россия - Египет на 98%, Кипр на 90%, ОАЭ на 80% и Куба на 55%", - сообщили в агрегаторе.

В компании отметили, что авиабилеты на прямые рейсы в Египет (открыты перелеты только в Каир) стоят от 18 тысяч рублей, в ОАЭ - от 23 тысяч рублей, на Кипр - от 35 тысяч рублей, а на Кубу - от 62 тысяч рублей (но доступны перелеты только с пересадкой).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.