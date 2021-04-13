Собянин утвердил проект планировки площадки ОЭЗ "Микрон" в Зеленограде

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому утвержден проект планировки промышленной площадки "Микрон", входящей в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Проект планировки предусматривает строительство новых производственных, общественно-производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 42,74 тыс. кв. м. Особое место среди них занимает офисно-выставочный центр развития микроэлектроники площадью 15 тыс. кв. м. Также будут сохранены и реконструированы существующие объекты "Микрона" общей площадью 107 тыс. кв. м, включая административно-лабораторный корпус и фитнес-клуб", - сказали в пресс-службе.

Проект планировки был одобрен местными жителями в ходе общественных обсуждений, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Созданная в 2006 году ОЭЗ "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 234,3 га. В настоящее время на территории ОЭЗ работают порядка 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие и модернизацию промышленных производств составил порядка 45 млрд рублей, а объем уплаченных налогов превысил 16 млрд рублей.

Площадка ОЭЗ на базе завода "Микрон", одного из лидеров отечественной микроэлектроники, расположена в районе Матушкино (ЗелАО) и занимает территорию 13,33 га. Здесь работают пять компаний-резидентов (включая ПАО "Микрон"), вложивших в развитие своих производств 256 млн рублей и создавших 2,4 тыс. рабочих мест.