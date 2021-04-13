Госдума наделила кабмин правом выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который дает право правительству использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях.

Согласно прежним нормам Гражданского кодекса, правительство "имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Теперь Госдума уточнила, что такое право возникает "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан". Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Внесенные в Гражданский кодекс изменения создадут возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, отмечают разработчики в пояснительной записке.