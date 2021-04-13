Управление Суэцкого канала арестовало контейнеровоз Ever Given

КАИР, 13 апреля. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал почти недельную блокировку Суэцкого канала, арестован из-за задержки с выплатой компенсаций зафрахтовавшей его компанией. Об этом, как передает новостной портал Al-Youm Al-Sabia , заявил во вторник глава управления водной артерии Усама Рабиа.

"Судно Ever Given официально арестовано из-за того, что зафрахтовавшая его компания задерживает выплату компенсаций, - сказал он. - Послезавтра, в четверг, будут объявлены итоги расследования, проводимого специальной следственной комиссией по инциденту с контейнеровозом. Решение арестовать его не означает, что переговоры о разрешении кризиса прекращены".

По словам Рабиа, фрахтователь Ever Given должен взять на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая полную остановку навигации на шесть дней, причиненный каналу материальный ущерб, а также затраты на то, чтобы снять его с мели. Всего порядка $900 млн, сообщает Al-Youm Al-Sabia.

Между тем, по информации издания, в связи с затягиванием этих выплат, управление канала на основании составленного ранее протокола по инциденту с Ever Given обратилось в суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам. Последний утвердил его и принял решение об аресте судна до выплаты компенсации в $900 млн. Зафрахтовавшей контейнеровоз компании запрещено также распоряжаться им в ущерб правам управления Суэцкого канала.