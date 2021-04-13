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Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией

Агентство разослало перевозчикам телеграммы об ограничении авиасообщения с Турецкой Республикой и закрытии полетов в Танзанию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Федеральное агентство по воздушному транспорту разослало соответствующую телеграмму перевозчикам (текст телеграммы есть у ТАСС).

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Авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании, следует из документа, подписанного заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым.

"В соответствии с решением оперативного штаба <...> о приостановлении с 00:00 15 апреля 2021 года до 23:59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Турцией прошу направлять <...> следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты РФ и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам", - отмечается в телеграмме.

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ТанзанияТурцияРоссия
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