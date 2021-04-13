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Минпромторг расширит категории льготного автокредитования

Ведомство также выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и расширит категории участников программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться", - сказал он на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

"Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года", - отметил он.

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