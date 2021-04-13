Минпромторг расширит категории льготного автокредитования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и расширит категории участников программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться", - сказал он на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

"Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года", - отметил он.