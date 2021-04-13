В Совфеде не получали предложений кабмина по повышению налогов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации не получал от правительства России никаких предложений по повышению налогов для восстановления экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС во вторник заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Ранее агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство РФ рассматривает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, в том числе использование средств Фонда национального благосостояния и повышение налогов.

"У нас предложений от правительства по повышению налогов пока нет никаких, инициатив от Совета Федерации по этому поводу тоже нет никаких. Мы придерживаемся той позиции, которую сформулировал ранее президент РФ, по наложению моратория на фундаментальные, глобальные изменения в Налоговом кодексе", - сказал Рябухин.

Он добавил, что деятельность правительства в данной сфере в настоящее время направлена на упорядочивание норм Налогового кодекса во избежания двусмысленного толкования, а также на снижение налогового обременения в контексте поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. "Это изменения в виде преференций и налогового послабления, а предложений по дополнительным обременительным нагрузкам нет", - подчеркнул сенатор.